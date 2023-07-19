Урожай черешни в Ставропольском крае увеличился в 2,8 раза в 2023 году

В Ставропольском крае текущем сезоне собрано 295,7 т плодов черешни — в 2,8 раза больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Ставропольского края Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Ставропольского края

Сбор культуры проходил в 14-ти хозяйствах в Георгиевском, Изобильненском, Предгорном, Кочубеевском и Ипатовском округах. Площадь садов черешневых в последние годы увеличилась до 184 га.

Отмечается, что развитию отрасли способствуют меры государственной поддержки в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства».

«В текущем году на развитие садоводства выделено 293,3 млн руб. Из них на федеральном уровне было выделено 266,1 млн. руб., из краевого бюджета 27,2 млн руб. Государство компенсирует часть затрат на закладку многолетних насаждений, уходные работы, установку шпалеры и противоградовой сетки, чтобы максимально защитить выращенный урожай»,— цитирует пресс-служба слова первого заместителя министра сельского хозяйства региона Елены Тамбовцевой.

Анастасия Назарова