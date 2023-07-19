«В социальных сетях лучше ничего не писать»

Госдума намерена дополнительно защитить детей и молодежь от деструктивного влияния. В нижнюю палату внесен законопроект о запрете пропаганды и оправдания экстремизма. Нарушителям грозит крупный штраф или реальный срок до пяти лет лишения свободы. Один из авторов документа, депутат Василий Пискарев уточнил, что таким образом законодатель реагирует на рекламу так называемого массшутинга. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе традиционно опасается, что в результате могут пострадать невиновные граждане.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Очередной сюжет из условного цикла «Давно не было». Итак, встречайте — группой депутатов подготовлен и внесен в Госдуму очередной запретительный закон. На этот раз российских граждан решено наказывать за пропаганду или оправдание идеологии экстремизма. За подобные деяния предусмотрен как штраф от 300 тыс. руб., так и лишение свободы на срок до пяти лет.

Согласно официальным комментариям, политики здесь нет никакой — закон направлен на защиту детей и молодежи от деструктивного влияния и попыток вовлечь их в противоправную и опасную деятельность. В частности, имеется в виду и реклама так называемых шутингов, массовых убийств, высказывания о том, что все это хорошо или попытках объявить подобное модным течением. Или всякие там уголовные сообщества, не будем их лишний раз называть, о них тоже лучше хорошо не отзываться, да и плохо тоже, лучше вообще никак. А то выйдет себе дороже.

Естественно более всех рискуют пользователи интернета, социальных сетей и прочих не очень правильных ресурсов, где все это публикуется. Поправки предлагается внести в известную статью 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

В юридические моменты вникать не будем. Справедливости и объективности ради отметим, что, конечно, нельзя спорить с тем, что со всеми вышеуказанными безобразиями нужно всячески бороться. Но при этом, как и любой запретительный закон, документ имеет самое широкое толкование. Ведь у нас, куда ни глянь, буквально повсюду если не экстремисты, то иностранные агенты или нежелательные организации. Или пропагандисты насилия и экстремизма — и откуда их столько? Впрочем, это отдельный вопрос.

Но в целом общий смысл понятен: в социальных сетях или где-то еще лучше ничего не писать. Котики-цветочки — пожалуйста, но не более того. Почему? Потому что есть риск, что называется, нарваться на очередную статью. К вопросу о политике: там тоже что ни оппозиционер, то экстремист. И от них, судя по всему, также предлагается держаться подальше.

Хочется отдельно рассмотреть понятие «экстремистская идеология». Если взглянуть на российскую и общемировую историю, многих можно подвести под это определение — и физические лица, и партии разные. Да и сейчас нередко звучат призывы, и даже в официальном поле, бомбить, скажем, разные страны, придавать их огню и мечу, в пепел обращать.

Как это все трактовать? Не все же правильно подкованы, найдется и такой, что вопросы начнет задавать: нет ли здесь нарушений законодательства российского? А иной ему вторит: мол, модно так говорить, нынче такой стиль общения. Вот так и получаются нестыковки. Как насчет соответствия УК РФ? Есть повод законодателю обратить внимание на перекосы при обсуждении. Невинные могут пострадать. Понятно, в историческом плане вопрос этот малозначительный, но все-таки у нас же все по справедливости делается. Так ведь?

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