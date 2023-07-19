Десять школ в Башкирии подозреваются в заключении антиконкурентных договоров на охрану

Управление ФАС по Башкирии назначило на 2 августа рассмотрение дела по признакам нарушения закона «О защите конкуренции» по факту заключения десятью сельскими школами в Мишкинском районе договоров на охрану учебных учреждений с единственным исполнителем — ООО ЧОП «Спецмонтажсервис». Дело возбуждено по заявлению районной прокуратуры, говорится в определении.

Как установила комиссия УФАС, спорные договоры были заключены в 2020 году и продлены до конца текущего года. Стороны не представили информацию о критериях выбора компании для охраны и доказательств проведения анализа подобных компаний на рынке, указано в определении антимонопольного ведомства. Согласно письменным пояснениям директоров школ, указание на заключение договоров со «Спецмонтажсервисом» поступило от отдела образования Мишкинского района.

Майя Иванова

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