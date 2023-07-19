Пешеходные зоны создадут в городах и селах Ярославской области

В ряде городов и сел Ярославской области региональные власти планируют создать пешеходные зоны, заявил на оперативном совещании 18 июля губернатор Михаил Евраев. Об этом сообщает правительство области. Задача подготовить планы по организации пешеходных зон поставлена муниципальным властям. Речь идет о населенных пунктах, которые активно посещаются туристами или имеют туристический потенциал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вятское

Фото: Екатерина Руденко Вятское

Фото: Екатерина Руденко

«В Данилове в этом году делаем пешеходными две улицы и еще одну – на следующий год, чтобы появился полностью закрытый центр. По Ярославлю планируем закрытие шести улиц, и уже подготовлен мастер-план. Затем такую работу надо провести в Угличе, Переславле-Залесском, Красном Профинтерне, Вятском. В Ростове проговаривали возможности закрытия улицы вокруг Кремля. После завершения ремонта моста этот вопрос нужно проработать и для Рыбинска»,— рассказал Михаил Евраев.

Создание пешеходных зон будет происходить как по нацпроекту «Жилье и городская среда» (программа «Формирование комфортной городской среды»), так и за счет региональных средств.

«У нас не могут участвовать шесть-семь муниципальных образований во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Давайте проведем свой конкурс и сделаем два гранта по 30–35 миллионов рублей. Два лучших проекта получат дополнительное финансирование»,— пояснил Михаил Евраев.

Антон Голицын