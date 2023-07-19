В Татарстане за полгода не зарегистрировали случаев бешенства среди животных

За первые шесть месяцев 2023 года в Татарстане не выявили ни одного случая бешенства среди животных. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

Всего от животных с начала года в Татарстане пострадали почти 4,8 тыс. человек, что на 5,5% меньше, чем годом ранее. Показатель обращаемости составил 127,9 на 100 тыс. человек. Показатель пострадавших от повреждений составил в регионе 86,1 на 100 тыс. человек. Это на 7,7% меньше, чем за год до этого.

"Ъ-Казань"