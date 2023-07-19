АПРИ «Флай Плэнинг» увеличила объем продаж в 2,5 раза

Строительный холдинг АПРИ «Флай Плэнинг» опубликовал операционные результаты деятельности за первое полугодие. Общий объем продаж составил свыше 5,86 млрд руб., что 2,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Такие сведения размещены на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Рост объема продаж в компании в большей степени связывают с увеличением средней стоимости квадратного метра за год — с 70,5 тыс. руб. до 94 тыс. руб. Также на показатель повлиял запуск продаж первой очереди микрорайона «Привилегия» в Екатеринбурге.

Наибольшую долю в объеме продаж занял расположенный в пригороде Челябинска жилой комплекс «Парковый Премиум» (2,43 млрд руб.). Следом идут микрорайон «Привилегия» в Екатеринбурге (2,18 млрд руб.) и одноименный микрорайон в Сосновском районе Челябинской области.

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