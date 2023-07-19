Власти Новосибирской области создали комиссию для мобилизации доходов в бюджет

При правительстве Новосибирской области создана комиссия по вопросам мобилизации доходов в консолидированный бюджет региона. Соответствующее постановление губернатор Андрей Травников подписал 18 июля.

Согласно документу, комиссия создается для того, чтобы обеспечить в этой сфере взаимодействие областных и муниципальных властей, а также территориальных подразделений профильных федеральных ведомств. В постановлении указывается, что комиссия будет готовить предложения по увеличению бюджетных доходов, снижению рисков неисполнения доходной части, повышению эффективности мер господдержки бизнеса, а также «выявлением общесистемных причин образования задолженности по платежам».

Комиссию из 15 человек возглавил заместитель председателя областного правительства – министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко. В ее составе представители правительства региона, законодательного собрания, общественной палаты, территориальный управления Федерального казначейства и Федеральной налоговой службы. От муниципалитетов в комиссию вошли начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска Александр Веселков и глава Болотнинского района Олег Королев.

По данным минфина Новосибирской области, по итогам первого квартала 2023 года в доходную часть областного бюджета поступило 63,79 млрд руб., что составило 24,5% от годового кассового плана. 6 июля заксобрание утвердило поправки в областной бюджет 2023 года, увеличив его расходы до 322 млрд руб. при дефиците в 46,8 млрд руб.

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Валерий Лавский