В Екатеринбурге на двух перекрестках нанесут вафельную разметку

В августе на двух перекрестках Екатеринбурга нанесут первые вафельные разметки. Они появятся на пересечении улиц Малышева — Восточной и Крауля — Токарей. Об этом пишет Е1.ru со ссылкой на педседателя транспортного комитета Игоря Ощепкова.

Вафельная разметка позволит избежать ситуации, когда водители выезжают на перекресток под мигающий сигнал светофора, упираются в затор и блокируют движение по другим направлениям.

За остановку на вафельной разметке, помешавшую движению других автомобилей, предусмотрен штраф в размере 1 тыс. руб. Нарушения будут фиксировать камеры.

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