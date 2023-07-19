В Туапсе следователи выясняют причины массового заболевания подростков после купания в море

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю проводит проверку по факту госпитализации в Туапсе группы подростков с признаками кишечной инфекции, сообщает пресс-служба управления. Двенадцать несовершеннолетних и педагог, отдыхавшие на базе «Парус», попали в больницу после купания в Черном море.

В городе Туапсе и Туапсинском районе после сильного подтопления, случившегося на прошлой неделе, купание в море запрещено в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой. По данным следствия, группа подростков и педагог, несмотря на запрет, отправились купаться на один из пляжей. В ночь на 17 июля текущего года двенадцать несовершеннолетних и один из взрослых почувствовали недомогание, в связи с чем обратились за медицинской помощью и были госпитализированы.

Следствие совместно со специалистами Роспотребнадзора проводит комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин инцидента.

Анна Перова, Краснодар