В Башкирии при столкновении с поездом погибла женщина

Сегодня около 9:30 часов утра на трассе Архангельский-Тавакачево в Архангельском районе Башкирии произошло ДТП с участием грузового поезда и автомобиля ВАЗ-2107, сообщили в пресс-службах республиканских Госавтоинспекции и МЧС.

По одной из версий, 51-летняя водитель легкового автомобиля на железнодорожном переезде станции «Приуралье» проехала на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с поездом, двигавшимся по перегону Равтау-Карламан. В результате аварии водитель скончалась на месте, а ее пассажирка госпитализирована с травмами.

«Проводятся следственно-оперативные мероприятия. Задержки пассажирских и грузовых поездов нет»,— отметили в пресс-службе МЧС.

Майя Иванова

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