Прокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства у сотрудников института Сибирского отделения РАН

Новосибирская прокуратуры обнаружила нарушения антикоррупционного законодательства сотрудниками одного из институтов Сибирского отделения РАН, рассказали в надзорном ведомстве. По данным источников «Ъ-Сибирь», в материалах проверки фигурирует институт почвоведения и агрохимии.

«Установлено, что заместители директора одного из институтов вопреки требованиям антикоррупционного законодательства имеют долю участия в уставном капитале коммерческой организации и акции. При этом одним из них в декларации представлены недостоверные сведения об отсутствии указанного имущества, а также не отражены сведения о многочисленных банковских счетах супруга», — указывается в сообщении прокуратуры.

В ведомстве рассказали, что работники НИИ передали доли в уставном капитале и акции коммерческой фирмы в доверительное управление иных лиц. По требованию проверяющих нарушителей привлекли к дисциплинарной ответственности.

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Илья Николаев