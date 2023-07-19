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Коммерсантъ FM
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Великобритания намерена обновить ядерные боеголовки

Минобороны Великобритании сообщило о планах заменить свои ядерные боеголовки на новые. Ведомство в плане развития армии назвало Россию «самой большой угрозой европейской безопасности».

Об обновлении ядерных боеголовок говорится к контексте замены подлодок типа Vanguard на подлодки типа Dreadnought. Ожидается, что первая такая субмарина поступит на вооружение в начале 2030-х годов. «Для обеспечения эффективности средств сдерживания на протяжении всего периода эксплуатации типа Dreadnought мы также заменим наши ядерные боеголовки. И подлодки типа Dreadnought, и заменяемые боеголовки разрабатываются и создаются в Великобритании»,— говорится в докладе (.pdf). Отмечается, что армия получила на силы ядерного сдерживания дополнительно £3 млрд на ближайшие два года и еще £6 млрд на последующие три года.

Лондон считает, что российско-украинский конфликт «представляет самый серьезный вызов открытому международному порядку за последнее поколение». «Конфликта такого масштаба Европа не видела со времен окончания Второй мировой войны»,— говорится в документе. Минобороны отмечает, что извлекает уроки из происходящего на Украине. Так, специалисты разработали «легкодоступные решения» для укрепления бронезащиты танков Challenger 2 «от особых российских угроз». В документе подтверждается, что в Киев было отправлено 14 Challenger 2.

Великобритания также называет «большим вызовом» «быструю военную модернизацию Китая и его растущую активность в Индо-Тихоокеанском регионе».

В 2021 году Великобритания опубликовала Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики, в котором говорилось о планах заменить все атомные подлодки на субмарины типа Dreadnought. В документе также говорилось, что число ядерных боеголовок в стране будет увеличено с 225 до 260.

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира ранее сообщил, что в 2022 году ядерные державы наращивали число развернутых ядерных боеголовок на фоне российско-украинского конфликта. В январе 2023 года из 12 512 боеголовок примерно 9576 находились на складах для потенциального использования — это на 86 единиц больше, чем в январе 2022 года.

Леонид Уварчев

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