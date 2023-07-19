На трассе М-5 в Челябинской области закроют движение на три часа

На участке трассы М-5 в Ашинском районе 20 июля закроют движение с 10 до 13 часов. Ограничения связаны с проведением буровзрывных работ из-за ремонта дороги, сообщают в федеральном учреждении «Упрдор „Южный Урал“».

Движение закроют в промежутке 1565–1576 км трассы. Легковые автомобили смогут объехать участок по автодороге Аша — Миньяр — Сим. Большегрузам и автобусам проезд будет запрещен.

Подобные ограничения на трассе М-5 в Ашинском районе будут вводиться каждую неделю по четвергам до 1 октября 2023 года.

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