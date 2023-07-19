В пяти районах Удмуртии наблюдались локальные нарушения электроснабжения из-за грозы 18 июля

Из-за грозы 18 июля локальные нарушения электроснабжения были зафиксированы в Завьяловском, Якшур-Бодьинском, Воткинском, Сюмсинском и Сарапульском районах Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Удмуртэнерго». Специалисты оперативно занимались восстановительными работами. В устранении последствий циклона были задействованы 22 бригады: 73 специалиста и 24 единицы спецтехники.

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В филиале работает оперативный штаб, идет обмен информацией с МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг обстановки.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону Единого контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).