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обновлено 09:59

Суд поручил полиции проверить возможность бегства экс-руководителя фонда «Содействие — XXI век» за границу

Экс-руководитель фонда «Содействие — XXI век» Елена Найданова, обвиняемая в растрате средств фонда, вновь не явилась на заседание суда по своему уголовному делу. Защитнику ее местонахождение неизвестно. По данным суда, в скорую помощь она не обращалась, приставы по месту жительства найти ее не смогли. В связи с этим суд удовлетворил ходатайство прокурора о направлении запроса в МВД по информации о возможном выезде госпожи Найдановой за пределы края и страны.

Фото: Дмитрий Астахов

Фото: Дмитрий Астахов

Уголовное дело в отношении бывшего зампредседателя правительства Прикамья Елены Лопаевой и экс-директора фонда «Содействие — XXI век» Елены Найдановой рассматривается в Ленинском суде Перми. По версии ГСУ СКР, обвиняемые присвоили более 67,7 млн руб. средств фонда в составе организованной группы. Для этого подсудимые подыскали больше десятка компаний, с которыми заключили фиктивные договоры на оказание услуг. Согласно их условиям, контрагенты формально проводили различные мероприятия на территории Прикамья и Сицилии, а также занимались производством полиграфической продукции. Как считает следствие, фактически деньги были присвоены.

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