В Челябинске усилили профилактику происшествий на воде

В Челябинске усилена работа по профилактике происшествий на водных объектах. Дополнительные патрульные группы начали проводить ежедневные объезды запрещенных для купания мест, сообщают в администрации города.

Один из рейдов накануне провели на карьерах «Изумрудный», «Голубой» и «Каменный» сотрудники управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска и поисково-спасательной службы. В ходе него отдыхающим были разъяснены правила безопасного поведения на воде и вручены памятки.

На прошлой неделю на водоемах Челябинска удалось спасти шесть детей и одного взрослого. Двое купавшихся в запрещенных местах погибли.

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