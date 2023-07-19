Учредителю «Ровера» отказали во включении в реестр требований компании 1,35 млрд рублей

Арбитражный суд Республики Алтай отклонил заявление учредителя ООО «Ровер» (зарегистрировано в Горно-Алтайске, вело добычу угля в Кузбассе) Тимура Цориева о включении в реестр кредиторов ООО требований на 1,35 млрд руб. Суд признал ничтожными два договора займа между Тимуром Цориевым и компанией «Ровер», заключенных в 2010 и в 2014 годах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Одновременно арбитраж удовлетворил встречное заявление конкурсного управляющего «Ровера» Алексея Посашкова о признании ряда сделок между Тимуром Цориевым и Ольга Цориевой с одной стороны и ООО «Экотранс», ООО «Русская промышленная компания», ООО «Трансхимэнерго» и ООО «Рик» с другой. Перечисления этими компаниями в общей сложности 27,1 млн руб. в адрес Цориевых признаны недействительными сделками, указанная сумма возвращена в конкурсную массу ООО «Ровер».

Компания «Ровер» была признана несостоятельной в ноябре 2021 года по жалобе временного управляющего Алексея Посашкова и новосибирского ООО «Омега Трейд», после того, как в июле 2021 года дело о банкротстве компании было прекращено в связи с погашением задолженности. Уже после удовлетворения встречного заявления господина Посашкова по сделкам Цориевых арбитражный суд Республики Алтай отстранил его от должности конкурсного управляющего по заявлению ООО «Омега Трейд». Утверждение нового управляющего назначено на 28 августа.

Компания «Ровер», зарегистрирована в Республике Алтай, осуществляет в Кузбассе разработку запасов каменного угля Глушинского, Кедровско-Крохалевского и Березово-Бирюлинского месторождений. У компании в наличии 108,5 млн т балансовых запасов угля по пяти лицензиям на недропользование.

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Игорь Лавренков, Кемерово