В Удмуртии нашли опасный артиллерийский снаряд

При проведении земляных работ на одной из улиц деревни Малая Бодья в Малопургинском районе Удмуртии обнаружили предмет, похожий на артиллерийский снаряд. Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по республики, прибывшие на место сотрудники группы разминирования ОМОН «Барс» распознали находку как 120 мм артиллерийский снаряд. Он имел следы коррозии и представлял опасность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Удмуртии Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Удмуртии

С соблюдением всех необходимых мер безопасности боеприпас вывезли и уничтожили накладным зарядом.