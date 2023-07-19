В Мотовилихе возле МСЧ №1 продают участок под жилую застройку

В Мотовилихинском районе Перми, на бульваре Гагарина, 62б/2, на продажу выставили земельный участок площадью 4,6 тыс. кв. м под застройку. Как указано в объявлении на сайте «Авито», стоимость земельного актива составляет 46 млн руб. Участок позиционируется как место для строительства жилых домов, при этом площадка предназначена под индивидуальное жилищное строительство. По кадастровой карте разрешенный вид использования территории — для ведения гражданами садоводства и огородничества.

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По данным «Ъ-Прикамье», участок на бульваре Гагарина, 62б/2, находится в собственности физического лица. Территория расположена за зданиями клинической медико-санитарной части №1, за гаражами, рядом находится многоквартирный жилой дом на бульваре Гагарина, 62а/2.

В этой локации уже планируется строительство жилого комплекса. В сентябре прошлого года госкорпорация «ДОМ.РФ» провела торги по продаже под жилую застройку земельного участка 1,6 га с недостроенным корпусом пермской фармакадемии по адресу: бульвар Гагарина, 70, 72а, 74 и 76. Аукцион вызвал невиданный ажиотаж среди застройщиков: его участниками стали 23 юридических лица, среди них — основные девелоперы региона. Начальная цена актива составляла 54,9 млн руб. Участок выиграла компания холдинга «Ярус Групп», предложило за его покупку наибольшую сумму — 367,8 млн руб.