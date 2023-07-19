Росимущество требует запретить выплату дивидендов миноритариям Соликамского магниевого завода

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом потребовало наложить обеспечительные меры в рамках спора с миноритарными акционерами ОАО «Соликамский магниевый завод». Ведомство просит запретить компании выплачивать дивиденды совладельцам предприятия, которые являются ответчиками по иску прокуратуры к миноритариям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, надзорный орган считает, что Соликамский магниевый завод был незаконно приватизирован в первой половине 1990-х, поэтому акции одноименного общества должны быть переданы государству. В 2022 году решением суда Росимуществу было передано более 89% акций ОАО, которые принадлежали Сергею Кирпичеву, Игорю Пестрикову, Тимуру Старостину и Петру Кондрашеву.

Позже надзорный орган обратился с соответствующими требованиями к миноритариям. Изначально количество ответчиков по делу составило более 400 человек, теперь оно приближается к 2 тыс. Росимущество поддерживает требования прокуратуры в рамках этого спора. Требования об обеспечительных мерах, по данным Арбитражного суда Пермского края, заявитель основывает на том, что миноритарии владеют ими незаконно, поэтому они не должны и получать дивиденды. Решение об их выплате в общем размере 1,755 млрд руб. собрание акционеров завода приняло этим летом. В итоге суд решил заслушать пояснения лиц, участвующих в деле. Рассмотрение заявления состоится 19 июля.