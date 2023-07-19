За баскетбольный красноярский «Енисей» будет выступать защитник с опытом НБА

Красноярский баскетбольный «Енисей» подписал контракт с разыгрывающим защитником Джеремаей Мартином. Американец имеет опыт игры в НБА.

О приходе нового легионера сообщила пресс-служба клуба. По ее данным, в 2020 году Джеремайя Мартин выступал за «Бруклин Нетс», в 2021-м - за «Кливленд Кавальерс». Прошлый сезон он отыграл за польский «Шленск». «Его основной задачей будет помочь молодым игрокам проявить свои самые лучшие качества», - процитировала пресс-служба «Енисея» главного тренера команды, сербского специалиста Йовицу Арсича.

«Енисей» выступает в Единой лиге ВТБ. В прошлом сезоне сибиряки на первом этапе заняли 10-е место из 12. В этом году чемпионат стартует 30 сентября.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский