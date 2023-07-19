«Ежегодно в Краснодарском крае от рака шейки матки умирают более 250 женщин»

За последние три года заболеваемость основными гинекологическими патологиями в Краснодарском крае снизилась на 7,4%. Однако отмечается повышение показателя в таких группах заболеваний, как эндометриоз, лейомиома матки, женское бесплодие. Акушер-гинеколог, врач высшей квалификационной категории, заведующая гинекологическим отделением Новокубанской ЦРБ Ольга Галкина напоминает: женщинам необходимо регулярно посещать гинеколога, даже если ничего не беспокоит.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Галкина

Фото: предоставлено автором Ольга Галкина

Фото: предоставлено автором

«Прежде всего это связано с повышением количества зарегистрированных больных в 2022 году из-за снятия ограничений, введенных во время пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 и увеличения доступности оказания медицинской помощи женщинам с бесплодием с применением программ ЭКО.

Кроме того, повышение количества зарегистрированных гинекологических патологий напрямую связано с улучшением первичной диагностики, оснащенностью современным диагностическим оборудованием медицинских учреждений края. Если несколько лет назад мы выявляли болезни на третьей-четвертой стадии, то в настоящее время удается обнаружить гинекологические патологии на более ранних стадиях.

Например, дисплазию шейки матки — патологический процесс, который с большой долей вероятности может переродиться в рак шейки матки. В Краснодарском крае заболеваемость раком шейки матки занимает третье место в структуре злокачественных новообразований репродуктивных органов у женщин. Ежегодно в крае от рака шейки матки умирают более 250 женщин.

Наиболее часто это заболевание регистрируется в возрасте старше 40 лет, достигая максимума в 55–65 лет. Последнее обстоятельство связано с тем, что в период от 40 до 60 лет в организме женщины происходят существенные гормональные изменения, обусловленные началом развития климакса и наступлением менопаузы. Развитие климакса является нормальным физиологическим процессом, но в этот период происходит определенное снижение адаптационных возможностей и устойчивости эндокринной системы к воздействию различных факторов. Поэтому вероятность развития опухолей шейки матки в этот период возрастает.

Чтобы обнаружить предопухолевые состояния на ранней стадии, кубанским женщинам необходимо регулярно посещать гинеколога, даже если ничего не беспокоит. Коварство дисплазии шейки матки в том, что в большинстве случаев она протекает бессимптомно, не доставляет дискомфорта, не нарушает качества жизни. Еще одна сложность — отсутствие у дисплазии самостоятельной клинической картины и способность “маскироваться” под другие заболевания. Эту болезнь можно обнаружить только при гинекологическом осмотре.

Симптомы — кровянистые выделения, жжение, зуд, ноющая боль внизу живота и другие — появляются, когда дисплазия уже перешла в тяжелую, практически предраковую стадию.

Основная причина развития дисплазии — онкогенные типы вируса папилломы человека (ВПЧ). Папилломавирус — одна из самых распространенных инфекций в мире. По данным Международного общества по ВПЧ, более 80% населения Земли инфицируется этой разновидностью вирусов в течение всей жизни. Рано или поздно вирусом папилломы человека заражаются почти все женщины: до 90% сексуально активных представительниц слабого пола сталкиваются с ВПЧ.

Поэтому при посещении гинеколога необходимо проходить онкоцитологию по Папаниколоу (PAP-тест) или цитологическое исследование мазка с шейки матки, для раннего выявления изменений в клетках эпителия.

На ВПЧ в первый раз нужно провериться через три года после начала половой жизни. С 21 года делать это нужно практически ежегодно, а женщинам, у которых много половых партнеров, еще чаще — раз в полгода.

Еще раз хочу подчеркнуть: единственным эффективным способом сохранить женское здоровье является регулярное посещение врача-гинеколога. Молодые женщины должны проходить осмотр у гинеколога не реже одного раза в год, а женщины старше 40 лет — не реже двух раз в год. Это позволит своевременно заметить гинекологическое заболевание и начать лечение еще на стадии предрака».

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