Суд отправил под арест президента банка «Югра» Алексея Нефедова

Замоскворецкий суд Москвы отправил под арест до 30 сентября президента банка «Югра» Алексея Нефедова. Об этом сообщает ТАСС. Изначально в отношении топ-менеджера была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, однако ее ужесточили за воспрепятствование производства по делу о растрате более 23 млрд руб. руководством кредитной организации.

Под следствием по делу о растрате, помимо Алексея Нефедова, находятся бенефициарный владелец банка Алексей Хотин, председатель правления организации Дмитрий Шиляев и директор филиала в Москве Нина Чернова Следствие считает, что в 2014 году Алексей Хотин создал организованную группу, назначив ее участников на руководящие должности в банке «Югра». С 2014 по 2017 год, считают силовики, они похитили 23,6 млрд руб. средств банка, выдавая заведомо невозвратные кредиты подконтрольным господину Хотину компаниям.

Банк «Югра» был основан в 1990 году в Мегионе Ханты-Мансийского автономного округа. В 1994 году был открыт филиал в Москве. К 2012 году банк занимал 272-е место среди банков России по величине активов. В 2013 году банк стал спонсором Ночной хоккейной лиги, в матчах которой участвовал президент России Владимир Путин. С 2013 по 2016 годы активы банка выросли в 38 раз. Тем самым, по объему активов банк переместился с 261-го места (1 января 2013 года) на 28-е место (1 января 2016 года). В основном банк «Югра» в этот период рос за счет привлечения вкладов населения.

В январе 2016 года среди владельцев «Югры» официально появился бизнесмен Алексей Хотин, имевший миноритарный пакет акций в 0,48 %. В 2017 году ему принадлежало 52,42 % акций через швейцарскую Radamant Financial AG. В июле 2017 года ЦБ ввел в банк временную администрацию, после чего отозвал лицензию на банковскую деятельность. Банк был признан банкротом.

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