В Перми должники за тепло лишились автомобилей и горячей воды

В Дзержинском и Мотовилихинском районах Перми прошли очередные рейды по должникам за тепло и горячую воду. Сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю при содействии работников Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» наложили арест на автомобили должников и ограничили их доступ к горячей воде.

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В 2023 году количество арестов имущества должников за тепло значительно выросло. Новые методы поиска имущества неплательщиков демонстрируют высокую результативность. Спрятать автомобиль в соседнем дворе уже не получается — поиск ведется и на стоянках торговых центров, на улицах городов и междугородних трассах. Все чаще применяется такая мера, как отключение горячей воды в квартирах должников. В случае, если должник нарушит целостность наложенной пломбы, его ждет привлечение к административной ответственности.

В «ЭнергосбыТ Плюс» напоминают клиентам о недопустимости накопления долгов. «В Пермском крае долги населения перед поставщиками тепла и горячей воды превышают 3 миллиарда рублей. Поэтому сегодня к должникам применяются самые строгие меры. Долг за тепло и горячую воду — это не только риск лишения имущества, денег на карте, но и значительная переплата в виде пеней, исполнительских сборов. Кроме того, должник не может выехать за границу, зарегистрировать сделку с недвижимостью, получить субсидию», — напоминает руководитель Управления по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Екатерина Бикаева.

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» и Главное управление Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю с 2022 года проводят совместную акцию «В теплое будущее без долгов». Задача акции — проинформировать жителей Пермского края о недопустимости накопления задолженности за тепло и горячую воду, стимулировать погашение уже имеющихся долгов и рассказать об оперативных и необременительных способах погашения.

АО «ЭнергосбыТ Плюс» – объединенная энергосбытовая компания Группы «Т Плюс», состоящая из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Функции по начислению и сбору платежей за теплоснабжение и горячее водоснабжение на территории Республики Коми выполняются АО «Коми энергосбытовая компания». Количество клиентов (домохозяйств), получающих от компании платежные документы, - около 7 млн, количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, - около 180 тыс. Всего в зонах обслуживания «Т Плюс» проживает около 16 млн человек. «ЭнергосбыТ Плюс» имеет статус гарантирующего поставщика на территориях Владимирской, Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики, в Республике Коми гарантирующий поставщик – АО «Коми энергосбытовая компания». Это означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося к компании жителя или предприятия. Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» Пермский филиал входит в состав АО «ЭнергосбыТ Плюс» и оказывает услуги по исполнению сбытовых функций и теплоснабжающих предприятий компании ПАО «Т Плюс» (Пермь, Краснокамск, Чайковский, Березники, Лысьва) по работе с потребителями и поставщиками тепловой энергии и горячей воды. Филиал ведет договорную работу и претензионную в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения, сбор денежных средств, проводит взыскание дебиторской и кредиторской задолженности, выполняет расчеты по определению количества энергоресурсов и формирование платежных документов, осуществляет функции тепловой инспекции, контроля коммерческого учета потребителей и организации мероприятий по подготовке к отопительному периоду. Для исполнения сбытовых функций по работе с физическими лицами на территории Пермского края филиал сотрудничает с ОАО «КРЦ-Прикамье», ПАО «Пермэнергосбыт», АО ВЦ «Инкомус».

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»