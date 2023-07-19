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Коммерсантъ FM
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Керченская паромная переправа возобновила работу

Движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме по состоянию на 5:40 мск, 19 июля, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Вечером 18 июля Минтранс Крыма сообщил, что паромную переправу закроют на ночь — с 21:00 до 5:00. Причины остановки паромного сообщения чиновники не уточнили.

17 июля Крымский мост атаковали украинские надводные БПЛА, повредив дорожное полотно на пролетах со стороны Крыма. При этом железнодорожное полотно и опоры моста остались целы. В результате ЧП погибла семья из Белгородской области, а их дочь получила тяжелые ранения. В Следственном комитете РФ завели уголовное дело по факту теракта.

Эрдни Кагалтынов

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