Алтайский губернатор сдал документы для регистрации в качестве кандидата на второй срок

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, выдвинутый на второй срок «Единой Россией», сдал в избирательную комиссию региона документы для регистрации в качестве кандидата. Об этом руководитель края сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

«По законодательству было необходимо собрать подписи муниципальных депутатов в поддержку моего выдвижения. Сделать это было несложно. Мы работаем вместе плотно и интенсивно, отлично знаем друг друга», - отметил господин Томенко.

По его данным, для прохождения муниципального фильтра были собраны подписи 527 депутатов из 69 муниципальных образований.

19 июля - первый день представления документов претендентами на пост губернатора. Процедура продлится до 29 июля.

Ранее о своем намерении участвовать в выборах заявили девять человек, выдвинутых политическими партиями. В их числе, помимо господина Томенко, депутаты законодательного собрания Алтайского края Светлана Боровикова («Справедливая Россия - Патриоты - За правду»), Сергей Булаев (ЛДПР), Сергей Малинкович («Коммунисты России») и Елена Хрусталева (Партия пенсионеров), а также руководитель Фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев («Новые люди»), завлабораторией Института водных и экологических проблем СО РАН Владимир Кириллов («Зеленые»), завкафедрой Алтайского государственного университета Виктор Нагайцев («Зеленая альтернатива») и депутат Госдумы РФ Мария Прусакова (КПРФ).

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Валерий Лавский