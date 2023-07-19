Вулкан Эбеко на Курильских островах выбросил пепел на высоту 2,5 км

На вулкане Эбеко, расположенном в 7 км от города Северо-Курильск, произошел пепловый выброс на высоту 2,5 км, шлейф растянулся в восточном направлении на расстояние более 5 км, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Уточняется, что выброс начался в 10:56 по местному времени (2:56 мск). По информации диспетчерской службы МЧС, в Северо-Курильске пеплопада не наблюдается, жизни местных жителей ничего не угрожает.

Вчера, 18 июля, Эбеко выбросил пепел на 4,5 км. В апреле пепловый выброс Эбеко достигал 3 км. Высота вулкана Эбеко — 1156 м. Регулярные выбросы на нем продолжаются с 2016 года. Рекордный выброс зафиксировали 31 августа 2018 года: тогда столб дыма поднялся на высоту 6 км.

Эрдни Кагалтынов