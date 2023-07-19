У берегов Сальвадора, Гондураса и Никарагуа произошло землетрясение магнитудой 6,8

Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировано в Тихом океане, у берегов Сальвадора, Гондураса и Никарагуа. Об этом сообщило министерство окружающей среды Сальвадора в Twitter.

«Окончательные данные: землетрясение уточненной магнитудой 6,8 напротив побережья Усулутана. В 66 километрах к югу от пляжа Эль-Эспино, глубина 51 километр. По уточненной информации, угрозы цунами для Сальвадора нет»,— говорится в сообщении министерства (цитата по «РИА Новости»).

Отмечается, что эпицентр удален от крупных населенных пунктов побережья минимум на 100 километров.

Эрдни Кагалтынов