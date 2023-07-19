Татарстан разбавляет водку

В Татарстане после начала специальной военной операции (СВО) продолжает расти потребление алкогольной продукции. По итогам первого полугодия 2023 года продажи спиртного выросли на 3%. При этом объемы реализации водки остались на прежнем уровне. Жители Татарстана стали чаще пить другие напитки, в том числе слабоалкогольную продукцию. По мнению экспертов, увеличение потребления алкоголя происходит на фоне «стресса и кризиса». Однако, по их словам, «часть потребителей водки явно отправилась на СВО», из-за чего продажи этого напитка в регионе больше не растут.

По данным Госалкогольинспекции Татарстана, в первом полугодии 2023 года на территории республики было реализовано 2,84 млн дал спиртного. Это на 3% больше, чем в январе–июне прошлого года. Тогда было продано 2,75 млн дал алкогольной продукции.

Рост продаж алкоголя отмечен в абсолютном большинстве муниципалитетов. Максимальный рост был зафиксирован в Верхнеуслонском районе (здесь рост достиг 20%), а также в Лаишевском и Новошешминском районах (+17%). В Казани и Набережных Челнах объем продаж вырос на 3%. В трех районах Татарстана объем реализации алкоголя сократился на 1% — это Арский, Бавлинский и Ютазинский районы. В Апастовском, Актанышском, Атнинском и Муслюмовском продажи остались на прежнем уровне.

В расчете на душу населения за полугодие было продано 7,1 л алкоголя (не считая пива). В Верхнеуслонском районе этот показатель достиг 10,6 л, в Лаишевском — 8,4 л, в Высокогорском — 8,3 л, в Казани — 8 л. Меньше всего алкоголь покупают в Аксубаевском (3,7 л на жителя), Дрожжановском (3,9 л) и Спасском (4 л) районах.

Объем проданной алкогольный продукции стал рекордным за последние 10 лет. До этого в республике несколько лет наблюдалось сокращение продаж алкоголя

Так, например, в 2021 году падение реализации алкоголя составило 1%, в том числе водки — 4%. По итогам 2020 года продажи спиртного, и водки в частности, сократились на 2%. Власти Татарстана высказывали озабоченность снижением показателей, полагая, что местное население переходит на потребление контрафактной продукции. Такую тенденцию они связывали с уменьшением количества магазинов на селе.

Однако в 2022 году после начала спецоперации РФ на Украине объем реализации алкоголя в Татарстане вновь начал расти. В марте 2022 года власти республики решили увеличить время продажи алкоголя в магазинах на три часа, отменив действовавшее в регионе ограничение на реализацию крепких напитков с 22:00 до 10:00. Согласно принятому Госсоветом республики закону, теперь торговые точки могут отпускать спиртное с 8:00 до 23:00, как это предусмотрено федеральным законом. Депутаты объяснили свое решение «увеличением санкционного воздействия иностранных государств».

В результате по итогам прошлого года объем розничной реализации алкоголя в Татарстане вырос на 4% — до 5,84 млн дал. При этом продажи водки в Татарстане (крупнейшим производителем является подконтрольный властям АО «Татспиртпром) выросли на 3% — до 2,75 млн дал. «Татспиртпром» отчитался о росте выручки на 21% — до 50,8 млрд руб., чистой прибыли — на 40% (до 1,9 млрд руб.). Всего предприятие отгрузило в прошлом году 11,1 млн дал ликеро-водочных изделий. Это на 16% больше, чем в предыдущем году.

Вместе с тем по итогам первого полугодия 2023 года продажи водки в Татарстане не выросли, оставшись на уровне аналогичного периода прошлого года. А в 12 районах республики объемы реализации водки сократились на 1–4%. Жители Татарстана стали чаще покупать другую алкогольную продукцию, в том числе слабоалкогольную. Ее продажи по итогам шести месяцев выросли на 7% (в том числе в Верхнеуслонском районе — на 27%, в Набережных Челнах — на 6%, в Казани — на 5%).

«До начала спецоперации средний класс мог кататься по всему миру, а сейчас средний класс сидит в России и здесь употребляют алкоголь»,— говорит директор Центра исследования федеральных и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз. Он обращает внимание, что именно эта категория потребителей больше предпочитает вина, игристые и слабоалкогольную продукцию. Объемы потребления водки в Татарстане, как и в целом по РФ, не изменились, отмечает он.

«Часть потребителей водки явно отправилась на СВО»,— предполагает эксперт. Господин Дробиз говорит, что «стресс, кризис, военные действия — все это в целом влияет на рост потребления алкоголя на несколько процентов».

Он прогнозирует, что к концу года темп роста реализации спиртного в регионе может замедлиться.

Кирилл Антонов