В Ростовской области нашли живой шестилетнюю девочку, которую увел незнакомый мужчина

Сотрудники полиции нашли живой шестилетнюю девочку, пропавшую в городе Шахты в Ростовской области. Она была найдена дома у незнакомого мужчины, который увел ее, пока она гуляла с родственницей. В настоящее время девочку осматривают медики, сообщает «МВД-Медиа» со ссылкой на слова представителя МВД России Ирины Волк.

Как сообщила госпожа Волк, 18 июля 6-летнюю девочку увел неизвестный мужчина, когда родственница ребенка ненадолго отвлеклась.

Сообщается, что полиция оперативно установила личность мужчины и его место жительства. Сотрудники правоохранительных органов выехали к нему домой, где и обнаружили девочку, уточняет представитель МВД.

Мужчина был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции, мотивы его действий выясняются, отмечает госпожа Волк.

Эрдни Кагалтынов