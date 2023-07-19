Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростовской области нашли живой шестилетнюю девочку, которую увел незнакомый мужчина

Сотрудники полиции нашли живой шестилетнюю девочку, пропавшую в городе Шахты в Ростовской области. Она была найдена дома у незнакомого мужчины, который увел ее, пока она гуляла с родственницей. В настоящее время девочку осматривают медики, сообщает «МВД-Медиа» со ссылкой на слова представителя МВД России Ирины Волк.

Как сообщила госпожа Волк, 18 июля 6-летнюю девочку увел неизвестный мужчина, когда родственница ребенка ненадолго отвлеклась.

Сообщается, что полиция оперативно установила личность мужчины и его место жительства. Сотрудники правоохранительных органов выехали к нему домой, где и обнаружили девочку, уточняет представитель МВД.

Мужчина был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции, мотивы его действий выясняются, отмечает госпожа Волк.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...