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«Силе спорта» назначили цену

Товарный знак выставят на торги за 5,6 млн рублей

Кредиторы ООО «Вертикаль», бывшего оператора одноименного 27этажного торговоофисного центра (ТОЦ) в Самаре, приняли решение о продаже с торгов товарного знака «Сила спорта». Начальная цена актива составит 5,6 млн рублей. Торговый центр «Сила спорта» — часть ТОЦ «Вертикаль», который в 2021 году был продан на торгах ООО «Транссервис» за 1,04 млрд руб. По мнению экспертов, актив в первую очередь может быть интересен новому собственнику «Вертикали».

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Товарный знак «Сила спорта» планируется продать за 5,6 млн руб. на торгах в рамках дела о банкротстве ООО «Вертикаль», бывшего оператора одноименного 27этажного торговоофисного центра в Самаре. Соответствующее решение приняли кредиторы компании. Информация об этом появилась в Едином реестре сведений о банкротстве. Торговый центр спортивных товаров «Сила спорта» — часть ТОЦ «Вертикаль». В сентябре 2021 года «Вертикаль» продали с торгов за 1,04 млрд руб. Начальная цена лота составляла 720 млн руб. В торгах участвовали шесть компаний. Победителем аукциона признали ООО «Транссервис». Как позже отметил организатор торгов АО «Российский аукционный дом», недвижимость была продана на 45% дороже рыночной стоимости, однако некоторые независимые эксперты высказали мнение, что начальная стоимость ТОЦ сильно занижена.

• ООО «Вертикаль» создано в 2003 году в Самаре. По данным «СПАРК-Интерфакс», собственник компании — ООО «Росскаттрейд», принадлежащее АО «Росскат». Обе организации в стадии ликвидации. В списке бывших владельцев «Вертикали» — Николай Таран, ООО «Бизнескоммерц», ООО «Консультационное агентство "Консалт сервис класс"» и ЗАО «Толиман». В 2020 году выручка оператора торговоофисного центра составила 123 млн руб., чистая прибыль — 123 тыс. руб. С иском о несостоятельности компании в суд в январе 2020 года обратился банк «Траст». Задолженность «Вертикали» перед банком превысила 369 млн руб.

Площадь ТОЦ «Вертикаль» составляет 45,1 тыс. кв.м. В составе объекта два здания: 27этажный офисный центр и пятиэтажный торговый комплекс «Сила спорта». Здание является вторым по высоте объектом в Самаре. Общая площадь торговых помещений — почти 20 тыс. кв.м. Общая площадь офисных помещений — 11 тыс. кв.м. Товарный знак «Сила спорта» зарегистрирован в 2017 году.

Как поясняет управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин, поскольку права на товарный знак принадлежат обанкротившейся компании, он может быть включен в конкурсную массу и реализован. «Это нормальная практика, и в отдельных случаях нематериальные активы могут являться наиболее ценными и представляющими интерес. Увы, но думаю, что в конкретном случае наибольший интерес он может представлять именно для нового владельца коммерческой недвижимости. В целом слова "сила" и "спорт" сами по себе не охраняются, они общеупотребимые, по сути при большом желании можно и без получения прав на данный товарный знак использовать эти слова, их синонимы в комбинации с другими, избегая при этом использования элементов, визуально сходных с охраняемыми. Приобретение данного товарного знака имеет смысл при условии, что новый собственник намерен сохранить формат торгового предприятия и при этом не вкладываться в ребрендинг»,— считает Юрий Федюкин.

Как отметил эксперт, единого подхода к оценке стоимости бренда не существует, поэтому, соответствует ли начальная цена товарного знака рыночной стоимости, сказать сложно: «Бренд стоит столько, сколько за него готовы заплатить, поэтому, если права на товарный знак окажутся востребованными, цена в ходе торгов может и вырасти в результате конкуренции между участниками, но далеко не факт, что основной претендент в лице нового собственника торговых помещений согласится купить его по такой цене, не факт, что претенденты вообще заявятся на торги. Если желающих не найдется, будет сделан дисконт, и цена будет снижаться до тех пор, пока актив не будет продан».

Сабрина Самедова

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