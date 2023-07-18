Мастерам нужны подмастерья

Правительство Нижегородской области и депутаты заксобрания обсудили кадровый вопрос предприятий народно-художественных промыслов (НХП). Отрасль стремительно «стареет», а молодые люди не торопятся годами учиться мастерству росписи за небольшие деньги, предпочитая работу курьеров и кассиров в глубинке. Производство НХП ежегодно растет вместе с объемами господдержки, однако нехватка мастеров способна уничтожить промыслы в ближайшие 10–15 лет, опасаются депутаты. К обучению народным ремеслам в заксобрании предложили привлекать школьников, скорректировав региональное законодательство. Сами ремесленники кроме кадрового голода отмечают проблемы со сбытом продукции и ростом контрафактной продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нижегородская область лидирует в народно-художественных промыслах, но учиться им хотят немногие

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Нижегородская область лидирует в народно-художественных промыслах, но учиться им хотят немногие

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Комитет заксобрания Нижегородской области по экономике, промышленности и поддержке предпринимательства обсудил меры поддержки народно-художественных промыслов. Объем производства отрасли в 2022 году вырос на четверть в годовом выражении и составил 1,5 млрд руб., предприятия реализовали продукции на 1,2 млрд руб., сообщила заместитель министра туризма и промыслов Юлия Бахтина. При этом непосредственно промысловых изделий было продано на 713,6 млн руб., остальной объем пришелся на сувенирную продукцию, набирающую популярность с ростом туристического потока в регион. В объемах производства НХП нижегородские сувениры занимают 40%, этот показатель ежегодно растет.

По ремеслам Нижегородская область сейчас лидирует в Приволжском федеральном округе и занимает второе место в России, изделия выпускают 14 предприятий в 27 местах «традиционного бытования» народных промыслов.

По данным министерства, в отрасли заняты 1250 человек, не считая индивидуальных предпринимателей. В прошедшем году предприятия перечислили в консолидированный бюджет Нижегородской области 184,5 млн руб. В свою очередь правительство поддержало мастеров за счет казны в рамках региональной программы сохранения и развития народно-художественных промыслов, направив предприятиям 17,9 млн руб. Объемы этой господдержки неоднократно увеличивались и в итоге превысили начальные планы почти на 270%: четырем субъектам малого и среднего бизнеса субсидировали затраты на электроэнергию и газ, еще 12-ти помогли с покупкой сырья и продвижением товаров в торговые сети, а трем возместили затраты на стимулирующие выплаты для молодых специалистов.

14 июля областное министерство защитило на федеральном уровне проект туристического маршрута «С умыслом по промыслам», ему присвоен статус национального, отметила Юлия Бахтина.

Член Общественной палаты Нижегородской области Александр Цапин обратил внимание, что число сотрудников предприятий НХП несколько лет остается неизменным. Госпожа Бахтина заявила, что молодежь сейчас предпочитает работать курьерами и кассирами в сетевых магазинах, особенно в глубинке, и мало интересуется промыслами. «Отрасль стареет, дряхлеет. Передавать опыт надо, а люди идут с неохотой. Поэтому было решено увеличить стимулирующие выплаты. Сейчас до 36 молодых специалистов ежегодно приходят на предприятия», — отметила госпожа Бахтина.

Зампред заксобрания Дмитрий Краснов посетовал, что будущих мастеров готовят лишь техникумы в Семеновском и Павловском районах, а вузы с факультетами дизайна напрямую не касаются сферы НХП. «Учим, но учим зря, тем более в условиях нехватки рабочих рук на заводах. Маленькая зарплата у всех, кто только начинает карьеру. Нужно думать, как сохранить отрасль, которую мы можем потерять через 10–15 лет», — сообщил депутат, предложив состыковать учебные заведения с предприятиями НХП.

Юлия Бахтина ответила, что правительство разработало дорожную карту в этом направлении, но конкретных договоренностей с вузами пока нет. Депутат Игорь Гордеев предложил продвигать обучение промыслам в сельских школах, вспомнив практику учебно-производственных комбинатов. Однако привлекать к труду несовершеннолетних не позволяет действующее законодательство. Его необходимо менять, тем более на федеральном уровне подобный вопрос уже обсуждается, добавил председательствующий комитетского собрания Николай Упирвицкий. В итоге депутаты решили создать рабочую группу по выработке законодательных решений, касающихся кадрового обеспечения НХП.

Нехватку мотивированной молодежи подтвердил генеральной директор ЗАО «Хохломская роспись» Алексей Усанов, отмечая, что при средней ежемесячной зарплате в 29 тыс. руб. на предприятие идут работать единицы, хотя работодатель готов обеспечивать сотрудников жильем.

Другой проблемой господин Усанов считает трудности сбыта неосновной продукции, например расписной детской мебели, в рамках государственных и муниципальных контрактов, и растущую конкуренцию с производителями контрафакта. «Те, кто копирует нашу продукцию, мотивируют это тем, что она появилась 300 лет назад и не мы ее придумали. Но мы делаем оригинальную продукцию, а современная роспись разработана в 80–90-е годы ХХ века, мы постоянно представляем новые варианты. Мы стараемся сохранять и развивать хохломскую роспись, участвуем в выставках, но зачастую оказываемся в заведомо невыгодных условиях по сравнению с теми, кто занимается контрафактом», — заключил господин Усанов.

Владимир Зубарев