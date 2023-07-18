Владелец брендов Strepsils и Durex продолжает процесс передачи своего бизнеса в России

Британская компания Reckitt Benckiser, специализирующаяся на производстве товаров для дома, презервативов, средств по уходу за здоровьем и личной гигиены, продолжает процесс передачи бизнеса в России. Об этом «РИА Новости» сообщили в компании. Ранее о том, что Reckitt передумала уходить из России, сообщал Telegram-канал Baza со ссылкой на источники.

Основными брендами Reckitt Benckiser являются AirWick, Calgon, Cillit Bang, Clearasil, Dettol, Contex, Dosia, Durex, Finish, Gaviscon, Harpic, Lysol, Mortein, Mucinex, Nurofen, Scholl, Tiret, Strepsils, Vanish, Veet и Woolite.

«Reckitt продолжает процесс, направленный на передачу права собственности на свой российский бизнес, который может включать передачу третьей стороне или местным сотрудникам»,— прокомментировали в компании.

По словам источников Baza, сейчас компания уже не планирует передавать или закрывать свой бизнес, а прошлогодние заявления об уходе делал бывший глава Лаксман Нарасимхан, покинувший компанию в сентябре 2022 года.

Нового владельца для своего российского подразделения Reckitt Benckiser начала искать в апреле 2022 года.

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Мария Федотова