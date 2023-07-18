Негасимый рубль

«Газпром» может разместить бессрочные рублевые облигации на 120 млрд руб. Эксперты с осторожностью смотрят на столь значительное размещение рублевых долговых бумаг на российском рынке. Кроме того, значительное давление на доходность оказывают размещения замещающих облигаций, что приводит к заполнению лимитов инвесторов на бумаги компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

«Газпром» намеревается разместить облигации без срока погашения в объеме до 120 млрд руб., сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансовых кругах. По информации агентства, размещение планируется в формате закрытой подписки для квалинвесторов. Эмитентом выступит «Газпром капитал», организатором — Газпромбанк. Предусматривается выплата полугодовых купонов и колл-опцион каждые пять лет. Первоначальная ставка купона будет определяться исходя из доходности пятилетних ОФЗ+250 б. п. (в настоящее время — около 10,6% годовых). Дату сбора заявок инвесторов определят позже.

По данным Rusbonds, в настоящее время у «Газпрома» в обращении находятся рублевые облигации на 235 млрд руб. и валютные облигации на $10,7 млрд (эквивалент). В настоящее время на рынке обращается один рублевый выпуск бессрочных облигаций (ближайшая оферта в декабре 2025 года) номинальным объемом 60 млрд руб. с купонной ставкой 8,45%. Согласно данным Московской биржи, доходность к оферте на торгах 18 июля составила 13,6% годовых.

Размещения такого объема чрезвычайно редки для российского рынка. Например, в конце прошлого года с таким объемом, но двумя выпусками на рынок выходил Сбербанк. Однако эмитент привлек лишь 92 млрд руб.

«Газпром» таким масштабным предложением «только пугает рынок», считает директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров.

Эксперт видит колоссальное давление по бумагам эмитента на рынке замещающих бондов («Газпром капитал» разместил такие выпуски на сумму около $12 млрд). У многих институциональных инвесторов, по его словам, лимиты на эмитента уже переполнены. «Даже безотносительно "Газпрома" длинные бумаги сейчас рынок плохо переварит в свете надвигающегося заседания ЦБ по ключевой ставке. Такие эмитенты хорошо зайдут только в размещениях флоутеров»,— считает он.

Впрочем, другие участники рынка настроены более оптимистично. «Газпром» проводит довольно крупное размещение, сопоставимое по объему с займами Минфина, заметил стратег «Арикапитала» Сергей Суверов. На аукционах ОФЗ неделю назад министерство привлекло почти 190 млрд руб. Однако, как считает господин Суверов, «книга будет собрана, интерес может быть у управляющих компаний, пенсионных фондов, госбанков». Управляющий директор компании «Иволга Капитал» Дмитрий Александров также считает, что объемы размещения большие, но «точно подъемные для рынка». Он отмечает, что в первом полугодии суммарный объем размещений составил около 1,6 трлн руб., «так что 120 млрд руб. вполне можно привлечь».

120 миллиардов рублей планирует привлечь «Газпром» через размещение бессрочных облигаций.

На данный момент на рынке сформировалась ситуация, когда у крупных корпоративных клиентов есть потребность в длинной рублевой ликвидности, но и инвесторы готовы купить долговые инструменты с премией к ОФЗ, но при сходном кредитном качестве, считает независимый финансовый аналитик Андрей Бархота.

На фоне отсутствия значимых выпусков на долговом рынке за последний год объем новых бондов в 100 млрд руб. будет оперативно утилизирован инвесторами, считает эксперт.

Вместе с тем господин Александров с осторожностью смотрит на размещения «Газпрома» с учетом того, что компания потеряла ключевой для себя европейский рынок. В дополнение к этому в ближайшие годы компании предстоит финансировать обширную инвестиционную программу по созданию инфраструктуры на востоке, что тоже будет давить на денежный поток, отмечает он.

«Газпром» не ответил на запрос “Ъ”.

Ксения Куликова