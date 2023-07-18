Парк Авиаторов в Петербурге благоустроят к осени 2023 года

Парк Авиаторов в Московском районе Санкт-Петербурга будет реконструирован и благоустроен к осени 2023 года, здесь появятся спортивная инфраструктура и детская игровая зона, сообщила пресс-служба Смольного во вторник, 18 июля.

«Благодаря поддержке губернатора Александра Беглова в парке появятся все атрибуты современного и удобного места для отдыха посетителей всех возрастов. В следующем году планируется установить систему видеонаблюдения, подключенную к аппаратно-программному комплексу «Безопасный город»,— рассказал вице-губернатор города Анатолий Повелий.

В числе спортивных объектов в парке построят футбольное поле, памп-трек, волейбольные и баскетбольные площадки и зона с силовыми тренажерами. В общей сложности при создании многофункционального пространства установят более 30 единиц спортивного оборудования.

В Смольном подчеркнули, что сохранение существующих зеленых насаждений и исторического контекста парка – главная задача при реализации проекта реконструкции.

Парк на территории бывшего Корпусного аэродрома был заложен в 1966 году. В 1968 году в качестве памятника в нем появился постамент с истребителем МиГ-19.

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