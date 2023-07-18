Торг становится слаще

Как выяснил «Ъ-Прикамье», прокуратура Пермского края поддержала Минпромторг РФ в оспаривании законности продажи имущества завода им. Дзержинского столичному ООО «ПСК „Проектспецстрой“». По данным источников, оба ведомства считают, что признанная победителем компания не могла участвовать в торгах, поскольку на момент подачи заявки у нее не было лицензии на производство боеприпасов и военной техники. Собеседники, близкие к ЗиД, считают, что на момент подписания договора ООО имело лицензию. По их мнению, в случае признания торгов недействительными процедура банкротства затянется, а если новый покупатель все же найдется, то кредиторы получат меньше денег.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

С апелляционными жалобами на решения Арбитражного суда Пермского края от 19 июня текущего года обратились сразу три федеральных органа исполнительной власти: Минпромторг РФ, а также краевая прокуратура и теруправление Росимущества по Прикамью. Ранее Минпромторг не смог добиться признания недействительными торгов по реализации имущественного комплекса завода им. Дзержинского. Лот за 725 млн руб. в апреле был выкуплен ООО «ПСК „Спецпроектстрой“», с которым был заключен договор купли-продажи. Минпром­торг РФ обратился в суд с требованием признать торги недействительными. К участию в процессе были привлечены прокуратура и Рос­имущество. Однако на заседание по рассмотрению спора министерство своих представителей не прислало, а прокуратура не смогла выразить свою позицию по заявлению. В итоге в удовлетворении требований было отказано. В качестве отдельного обоснования своей позиции суд указал, что требования неправомерно заявлены к конкурсному управляющему Льву Шляпину. Он не является самостоятельной стороной договора купли-продажи имущества завода, а имеет статус лишь представителя должника.

Как рассказали «Ъ-Прикамье» знакомые с ходом спора источники, в апелляционных жалобе и представлении прокуратура и Минпромторг привели аналогичные аргументы о недействительности сделки. По их мнению, ООО «Спецпроектстрой» вообще не могло участвовать в торгах, поскольку на момент подачи заявки у компании не было лицензии на разработку, производство, а также реализацию вооружений и военной техники. Таким образом, апеллянты считают, что ООО не могло стать претендентом на имущество оборонного предприятия.

Собеседник, близкий к заводу Дзержинского, говорит, что на предприятии не согласны с этим доводом. «К началу процедуры рассмотрения заявки все необходимые лицензии у них уже были, а та, на которую ссылается Минпромторг, была выдана самим же министерством,— пояснил он.— Итоги торгов были подведены 21 апреля текущего года, а лицензию „Спецпроектстрой“ получил раньше». Как следует из документов суда, лицензия была выдана компании 19 апреля 2023, согласно которой компания получила право заниматься производством и реализацией по адресу: Пермь, ул. Козьмы Минина, 2, где находится одна из площадок завода. Отметим, что вопрос о времени получения лицензии вставал и в первой инстанции. Представители «Спецпроектстроя» говорили, что законодательство позволяет подавать заявки для участия в подобных торгах без наличия лицензии. При этом судебная практика говорит о том, что в таких случаях претенденту необходимо предоставить данные о наличии лицензии до подписания протокола по результатам торгов. Минпромторг, в свою очередь, направил информацию суду, что проводит проверку обоснованности выдачи лицензии.

Источники на предприятии полагают, что в случае удовлетворения апелляционной жалобы процедура банкротства затянется, а это скажется на правах кредиторов. «Сейчас договором куп­ли-продажи установлена цена в 725 млн руб.,— говорит один из них,— но если торги начнутся заново и на имущество найдутся претенденты, то, согласно конкурсной документации, оно может быть продано по цене отсечения, за 181 млн руб.».

Эксперты отмечают, что в ходе рассмотрения апелляционной жалобы суду предстоит решить еще один вопрос — является ли конкурсный управляющий надлежащим ответчиком. По словам управляющего партнера адвокатского бюро «РИ-консалтинг» Елены Гладышевой, в апелляции истец не может заменить ненадлежащего ответчика, поскольку этот суд проверяет законность и обоснованность выводов первой инстанции. «Если иск был предъявлен к ненадлежащему лицу, и суд только на основании этого отказал в его удовлетворении, истец может заново обратиться в суд, но уже к другому ответчику,— говорит эксперт.— Единственное исключение из указанного правила связано со случаями, когда апелляционный суд переходит к рассмотрению дела по правилам первой инстанции. Это возможно в исключительных случаях».

Также госпожа Гладышева отмечает, что суд первой инстанции предлагал истцу уточнить свое заявление в части ответчика, однако Минпромторг предложение суда проигнорировал. «Также следует обратить внимание, что основанием для отказа в иске в рассматриваемом случае явились и другие обстоятельства, которые подробно изложил суд в своем решении»,— отмечает экс­перт Гладышева.

Дмитрий Астахов