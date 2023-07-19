Фонды держатся за наличные

Управляющие крупнейшими фондами опасаются роста инфляционных рисков. Менеджеры не верят в устойчивость снижения потребительских цен, наблюдающегося в последние месяцы в США и ряде стран Европы. В итоге ожидания по снижению ставки ФРС смещаются на более поздний срок. Инвесторы удерживают высокую долю наличности в портфелях, хотя и продолжают постепенно наращивать покупки на американском рынке акций и рынках развивающихся стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amanda Perobelli / Reuters Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Июльский опрос портфельных управляющих, проведенный аналитиками Bank of America (BofA), свидетельствует о заметном росте инфляционных опасений инвесторов. Так, число респондентов, заявивших, что инфляция и жесткость монетарной политики центробанков является ключевым риском с непредсказуемыми последствиями для экономики, составило 45%, что на 9 п. п. выше показателя июня. Роста инфляции больше опасались в октябре 2021 года на фоне раскручивания цен из-за пандемии коронавируса и повышения цен на нефть и газ.

Текущий рост инфляционных опасений происходит на фоне снижения инфляции в США и ряде европейских стран. Темпы роста потребительских цен в США в июне упали до 3%, обновив минимум за два года. Во Франции инфляция в прошлом месяце замедлилась до 4,5%, тогда как в мае составляла 5,1%. «Несмотря на те усилия, которые были предприняты центральными банками, и фактическое снижение инфляции, это не дает оптимизма в инфляционных ожиданиях, что мы и видим из опросов не только от BofA, но и Goldman Sachs, JP Morgan и других инвестдомов»,— отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования Росбанка Шавкат Мустафаев. Виной тому неустойчивость наблюдающегося снижения цен. «Преждевременное празднование может свести на нет те успехи, которые с таким трудом достигнуты в области дезинфляции»,— отметила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на встрече министров финансов и руководителей центробанков стран G20.

В сложившихся условиях управляющие ожидают более длительного периода сохранения высоких ставок в западных странах, что негативно для мировой экономики. Если в июне каждый второй управляющий не исключал понижения ставки ФРС уже в первом квартале 2024 года, то в июле таких осталось лишь 26%. В то же время число ожидающих повышения во втором квартале будущего года выросло с 23% до 29%. «Текущее пограничное состояние риска возврата к росту инфляции не позволяет резко сместить акцент центральных банков в сторону смягчения ДКП, что способно вызвать волну корпоративных дефолтов»,— отмечает господин Мустафаев.

В результате управляющие увеличили долю наличности в портфелях с 5,1% до 5,3%. Одновременно они активно меняли структуру портфелей. В частности, рекордными темпами они сокращали вложения в сырьевые активы и увеличивали вложение в акции технологических компаний, сегмента здравоохранения. Активнее всего инвесторы наращивали вложения в американские акции. В июле число портфелей, в которых их доля была ниже индикативного уровня, на 10% превысило число тех, у кого она была выше. За месяц число пессимистов сократилось на 15 п. п.

Впрочем, выросло число инвесторов, увеличивших вложения в акции компаний развивающихся стран. По данным BofA, число управляющих с долей таких бумаг в портфеле выше индикативного уровня на 23 п. п. превышало число тех, у кого показатель был ниже. В июне покупателей было на 10 п. п. меньше. Управляющий директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров обращает внимание, что на рынках развивающихся стран, не считая Китай, в целом выходит хорошая макроэкономическая статистика.

Российский рынок за счет своей изоляции от мировых площадок уверенно растет при любых условиях. Во вторник, 18 июля, индекс Московской биржи впервые с 22 февраля 2022 года поднялся выше 2950 пунктов. С начала года рост составил почти 37%, причем только с начала лета индекс прибавил более 8%. Даже ухудшение геополитики уже не оказывает такого эффекта, как это было в прошлом году, отмечает аналитик «КСП Капитал Управление активами» Михаил Беспалов. Поддержку рынку оказывает активный приток частных инвесторов (их доля на торгах Московской биржи устойчиво превышает 80%), хорошие финансовые результаты компаний, возвращение к практике уплаты дивидендов компаниями, которые в прошлом году не делали этого, а также слабость рубля (биржевой курс доллара с 5 июля не опускается ниже 90 руб./$), от которой выигрывают экспортно-ориентированные компании. «Воздействие внешних факторов может возрасти только в случае каких-то экстраординарных событий. Если же их не будет, то значимость этих факторов для будущей динамики российского рынка продолжит сокращаться»,— считает Константин Асатуров.

Виталий Гайдаев