Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Фонды держатся за наличные

Крупнейшие мировые управляющие опасаются роста инфляции

Управляющие крупнейшими фондами опасаются роста инфляционных рисков. Менеджеры не верят в устойчивость снижения потребительских цен, наблюдающегося в последние месяцы в США и ряде стран Европы. В итоге ожидания по снижению ставки ФРС смещаются на более поздний срок. Инвесторы удерживают высокую долю наличности в портфелях, хотя и продолжают постепенно наращивать покупки на американском рынке акций и рынках развивающихся стран.

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Июльский опрос портфельных управляющих, проведенный аналитиками Bank of America (BofA), свидетельствует о заметном росте инфляционных опасений инвесторов. Так, число респондентов, заявивших, что инфляция и жесткость монетарной политики центробанков является ключевым риском с непредсказуемыми последствиями для экономики, составило 45%, что на 9 п. п. выше показателя июня. Роста инфляции больше опасались в октябре 2021 года на фоне раскручивания цен из-за пандемии коронавируса и повышения цен на нефть и газ.

Текущий рост инфляционных опасений происходит на фоне снижения инфляции в США и ряде европейских стран. Темпы роста потребительских цен в США в июне упали до 3%, обновив минимум за два года. Во Франции инфляция в прошлом месяце замедлилась до 4,5%, тогда как в мае составляла 5,1%. «Несмотря на те усилия, которые были предприняты центральными банками, и фактическое снижение инфляции, это не дает оптимизма в инфляционных ожиданиях, что мы и видим из опросов не только от BofA, но и Goldman Sachs, JP Morgan и других инвестдомов»,— отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования Росбанка Шавкат Мустафаев. Виной тому неустойчивость наблюдающегося снижения цен. «Преждевременное празднование может свести на нет те успехи, которые с таким трудом достигнуты в области дезинфляции»,— отметила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на встрече министров финансов и руководителей центробанков стран G20.

В сложившихся условиях управляющие ожидают более длительного периода сохранения высоких ставок в западных странах, что негативно для мировой экономики. Если в июне каждый второй управляющий не исключал понижения ставки ФРС уже в первом квартале 2024 года, то в июле таких осталось лишь 26%. В то же время число ожидающих повышения во втором квартале будущего года выросло с 23% до 29%. «Текущее пограничное состояние риска возврата к росту инфляции не позволяет резко сместить акцент центральных банков в сторону смягчения ДКП, что способно вызвать волну корпоративных дефолтов»,— отмечает господин Мустафаев.

В результате управляющие увеличили долю наличности в портфелях с 5,1% до 5,3%. Одновременно они активно меняли структуру портфелей. В частности, рекордными темпами они сокращали вложения в сырьевые активы и увеличивали вложение в акции технологических компаний, сегмента здравоохранения. Активнее всего инвесторы наращивали вложения в американские акции. В июле число портфелей, в которых их доля была ниже индикативного уровня, на 10% превысило число тех, у кого она была выше. За месяц число пессимистов сократилось на 15 п. п.

Впрочем, выросло число инвесторов, увеличивших вложения в акции компаний развивающихся стран. По данным BofA, число управляющих с долей таких бумаг в портфеле выше индикативного уровня на 23 п. п. превышало число тех, у кого показатель был ниже. В июне покупателей было на 10 п. п. меньше. Управляющий директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров обращает внимание, что на рынках развивающихся стран, не считая Китай, в целом выходит хорошая макроэкономическая статистика.

Российский рынок за счет своей изоляции от мировых площадок уверенно растет при любых условиях. Во вторник, 18 июля, индекс Московской биржи впервые с 22 февраля 2022 года поднялся выше 2950 пунктов. С начала года рост составил почти 37%, причем только с начала лета индекс прибавил более 8%. Даже ухудшение геополитики уже не оказывает такого эффекта, как это было в прошлом году, отмечает аналитик «КСП Капитал Управление активами» Михаил Беспалов. Поддержку рынку оказывает активный приток частных инвесторов (их доля на торгах Московской биржи устойчиво превышает 80%), хорошие финансовые результаты компаний, возвращение к практике уплаты дивидендов компаниями, которые в прошлом году не делали этого, а также слабость рубля (биржевой курс доллара с 5 июля не опускается ниже 90 руб./$), от которой выигрывают экспортно-ориентированные компании. «Воздействие внешних факторов может возрасти только в случае каких-то экстраординарных событий. Если же их не будет, то значимость этих факторов для будущей динамики российского рынка продолжит сокращаться»,— считает Константин Асатуров.

Виталий Гайдаев

Зарегистрируйтесь, чтобы дочитать статью

Присоединяйтесь к читателям «Ъ» — узнавайте больше, чем лежит на поверхности

Зачем регистрироваться?

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...