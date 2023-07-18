В Свердловской области горел цех компании «Русал»

В Михайловске (Нижнесергинский район, Свердловская область) произошел пожар в промышленной зоне на улице Кирова, сообщили в Telegram-канале регионального МЧС. По данным портала Е1, горел цех завода «Уральская фольга» (входит в компанию «Русал», занимается производством продукции из алюминия). В 21:25 удалось ликвидировать пожар.

По данным МЧС, площадь пожара составляла 120 кв. м. «Из цеха самостоятельно эвакуировался 101 человек»,— сказано в сообщении. В 20:05 по местному времени пожарные локализовали возгорание.

Как сообщили порталу представители завода, причиной пожара стала протечка жидкого металла через фильтр в литейном отделении. «Пострадавших нет, персонал эвакуирован, оборудование остановлено»,— передает издание слова представителей предприятия. 19 июля после анализа ситуации будет приниматься решение о запуске производства.

В тушении участвовали 15 человек и 8 единиц техники.

Полина Хабарова, Екатеринбург