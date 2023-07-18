Петербургскую воспитательницу, отпустившую из детсада шестилетнего ребенка с чужим мужчиной, наказали

Воспитательница детского сада в Невском районе Санкт-Петербурга, по ошибке отпустившая со смены шестилетнюю девочку с чужим дедушкой, привлечена к дисциплинарной ответственности, пишет «Фонтанка» со ссылкой на райадминистрацию. О конкретных принятых в отношении педагога мерах чиновники не сообщили.

Инцидент в детском саду № 27 произошел накануне, 17 июля. Пожилому мужчине, пришедшем за своей внучкой, воспитательница по ошибке передала чужого ребенка, который якобы признал в нем своего деда. Они успели отойти от детсада, прежде чем ситуация прояснилась, а родители «пропавшего» ребенка успели вызвать полицию.

«Воспитатель привлечен к дисциплинарной ответственности. То, что сотрудники сада, работающего первый день в дежурном режиме, не были знакомы с родителями ребенка, не является смягчающим обстоятельством»,— приводит издание слова собеседника из администрации.

Заявление в полицию по итогам разбирательств родители девочки подавать не стали.

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