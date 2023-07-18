Бывший волгоградский полицейский пойдет под суд за взятку

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Волгоградской области закончил расследование в отношении бывшего заместителя начальника отдела МВД России — начальника следственного отделения ОМВД России города Михайловка. Экс-силовику инкриминируют получение взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, обвиняемый в период с 3 марта по 3 апреля этого года получил 180 тыс. руб. за возмещение ущерба потерпевшему от действий мошенников.

Фигурант под домашним арестом. Дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением передали в суд.

Дарья Васенина