К концу года планируют выпустить 200 тыс. единых социальных карт «Уралочка»

Около 200 тыс. единых социальных карт «Уралочка» планируется выдать жителям Свердловской области до конца года, сообщил на пресс-конференции гендиректор ООО «Сапфир-Эксперт» Павел Ведерников. По его словам, сейчас уже выдано свыше 300 тыс. карт.

«Цели абсолютно осязаемые и достижимые. В нашем проекте уже семь банков соэмитентов, по этому показателю проект единой социальной карты жителя региона является лидером в России. Мы можем гордиться тем, что у нас столько партнеров в банковском секторе»,— подчеркнула заместитель министра социальной политики Свердловской области Наталья Трембицкая.

Единая социальная карта (ЕСК) «Уралочка» была создана согласно указу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева от 13 ноября 2018 года. Она соединяет в себе функционал банковской карты, транспортной карты, карт программ лояльности ряда ритейлеров. По ней можно получать скидки и бонусы в ряде театров и музеев, ее можно использовать как пропуск в здания вузов. На сегодняшний день у ЕСК 110 партнеров. С 2021 года региональные социальные выплаты перечисляют только на «Уралочку» (федеральные можно получать на любую банковскую карту).

Сейчас карту «Уралочка» выпускают семь банков-эмитентов: банк «Синара» (ранее СКБ-банк), Почта-банк, ВТБ, Совкомбанк, Уральский банк реконструкции и развития, Россельхозбанк. В рамках «Иннопрома-2023» о выпуске первых карт объявил Газпромбанк. До конца года соэмитентом планирует стать Сбербанк.

Елизавета Хохлова

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