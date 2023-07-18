Нижегородские власти изымают старый дом у «Старого города»

ООО «Старый город» обратилось в суд, оспаривая принудительное изъятие старого заброшенного дома на Большой Печерской улице 34 а-в вместе с земельным участком площадью около 700 кв.м. В ноябре прошлого года администрация Нижнего Новгорода объявила в границах участка режим чрезвычайной ситуации, решив, что состояние здания угрожает жителям. Затем минимущества Нижегородской области начало процедуру реквизиции объекта недвижимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Организация-собственник хочет отменить решения властей об объявлении режима ЧС и реквизиции дома, считая, что действия чиновников незаконны. В минимущества отметили, что здание находится в ненадлежащем состоянии и мер к его восстановлению собственник не предпринимает. «Назначена судебная экспертиза по определению выкупной стоимости объекта», – добавили в министерстве.

Иван Сергеев