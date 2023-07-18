До трех не считается

В столице Удмуртии средняя ставка аренды трехкомнатных квартир за полгода снизилась на 10,1%, аренда одно- и двухкомнатных выросла на 2,3% и 4,4% соответственно. Как сообщает портал «Мир квартир», Ижевск вошел в десятку городов России с наиболее понизившимися ставками. Агентства недвижимости региона отмечают, что на трехкомнатные квартиры всегда низкий спрос, поэтому цена падает. Более того, сейчас выгоднее взять большую квартиру в ипотеку, чем арендовать ее. В целом, по наблюдениям участников рынка, аренда на все типы квартир выросла на 6-7% за полгода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным портала «Мир квартир», в Ижевске стоимость аренды однокомнатных квартир за полгода выросла на 2,3% и составила 14,7 тыс. руб. в месяц. Средняя ставка аренды двухкомнатных квартир за тот же период повысилась на 4,4% до 19,4 тыс. руб. При этом аренда трехкомнатных квартир за полгода подешевела на 10,1%. В месяц аренда такой квартиры в среднем обойдется в 21,4 тыс. руб. По наблюдениям специалистов «Мир квартир», Ижевск вошел в десятку городов России с наиболее понизившимися ставками. Из соседних регионов схожая ситуация в Перми.

Традиционно среди ближайших городов самая дорогая аренда квартир в Казани. В среднем в месяц аренда однокомнатный квартиры обойдется в 22,4 тыс. руб. (+ 2,2% за полгода), двухкомнатной — 30,3 тыс. руб. (+3,4%), трехкомнатной — 37,2 тыс. руб. (+1,1%). Самые бюджетные варианты в Кирове: средняя ставка аренды однокомнатной квартиры составит 11,2 тыс. руб. (-0,2%), двухкомнатной — 16,5 тыс. руб. (+13,9%), трехкомнатной — 22,5 тыс. руб. (+6,7%).

Аналитики «Мира квартир» отмечают, что в основном в стране цены на аренду растут постепенно, по мере того как потребитель осознает, что купить квартиру в собственность ему не по карману. «Новостройки и “вторичка” не собираются падать в цене, условия по ипотеке ужесточаются. Люди вынуждены обращать взоры на съемные квартиры, что разогревает спрос и цены на этом рынке»,— прокомментировал генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Риэтлор Елена Родина отмечает, что цена за аренду трехкомнатных квартир уменьшилась, поскольку на такие квартиры низкий спрос. «Самые популярные квартиры для аренды — студии и однокомнатные, также “двушки” пользуются интересом. Арендная ставка на “трешку” зависит от состояния квартиры. Если она в отличном состоянии, выйдет примерно 20-30 тыс. руб. В среднем состоянии можно снять и за 15 тыс. руб.»,— рассказала Елена Родина. Она добавила, что количество предложений на рынке держится на стабильном уровне, цена за последние полгода на все виды предложений поднялась в среднем на 1-2 тыс. руб.

Средняя стоимость аренды трехкомнатных квартир составляет 35 тыс. руб. в месяц, а ее арендаторами, как правило, становятся семьи с детьми, говорит гендиректор агентства недвижимости «Эллиан» Лилия Злобина.

«В текущей ситуации наиболее выгодно приобрести недвижимость в ипотеку, где ежемесячный платеж в среднем составит 20-25 тыс. руб. В таком случае семья становится не только собственником жилья, но и значительно экономит свой бюджет. В целом, по мнению наших экспертов по недвижимости, общество больше заинтересовано в покупке собственного жилья, чем в аренде, так как финансово это стало наиболее выгодно»,— отметила госпожа Злобина.

Количество предложений на рынке увеличилось по большей части в связи с тем, что инвесторы вкладывают свободные деньги в покупку недвижимости для дальнейшего получения доходов от сдачи в аренду, говорит эксперт. По ее наблюдениям, за последние полгода средняя стоимость аренды квартир увеличилась на 6-7%.

Как рассказал «Ъ-Удмуртия» создатель агентства недвижимости «Ананас» Евгений Русских, ситуация на рынке аренды недвижимости стабильная, при этом к сентябрю традиционно предложение квартир сократится, особенно в центре города. «Пока что все стабильно, но в ближайший месяц студенты будут узнавать, поступили они или нет. Многие из них узнают в конце августа, и у них буквально неделя остается, чтобы найти жилье, желательно ближе к университету, и заселиться. Эти сотни студентов разом начинают искать жилье. На рынке происходит настоящий коллапс. Каждый год так бывает, чувствуется ажиотаж»,— добавил Евгений Русских.

Татьяна Колегова

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