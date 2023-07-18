На Кубани спрогнозировали рост стоимости зерна из-за сдержанного урожая

Из-за плохих погодных условий на территории Краснодарского края не прогнозируют большие объемы урожая. В связи с этим ожидается рост цен на зерно, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Губернатор края Вениамин Кондратьев отметил, что при этом экспорт зерна составляет около 16 тыс. руб. за тонну. По его мнению, такие цифры позволят сохранить рентабельность отрасли и экономику предприятий, а также компенсировать аграриям затраты.

При этом коммерческий директор компании «Петрохлеб-Кубань» Дмитрий Волобуев уверен, что цена может повыситься даже до 17 тыс. руб. за тонну без НДС. Он объясняет свой прогноз устойчивым спросом на российское зерно на мировом рынке.

Татьяна Ручкина

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