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В Воронеже жильцы пострадавшей от взрыва газа многоэтажки начнут возвращаться домой 1 августа

Жильцы пострадавшего от взрыва газа подъезда многоэтажки на улице Хользунова, 88 в Воронеже начнут возвращаться домой с 1 августа. Об этом сообщил мэр Вадим Кстенин.

Фото: пресс-служба мэрии Воронежа

Фото: пресс-служба мэрии Воронежа

Инцидент произошел 12 марта 2022 года примерно в 3:30. Из-за взрыва «газо-воздушной смеси» начался пожар. По данным прокуратуры региона, в результате происшествия обрушились перекрытия между двумя этажами здания, погибли два человека, еще 113 были эвакуированы.

Воронежское управление СКР возбудило уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности двум лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ, до четырех лет лишения свободы). Его расследование взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.

Спустя два дня городские власти получили «предварительное заключение» экспертов, согласно которому шестой подъезд можно было начать восстанавливать. Впоследствии мэрия решила отремонтировать и пятый подъезд, также пострадавший в результате ЧП.

По словам господина Кстенина, за полтора года были восстановлены разрушенные плиты и перекрытия, укреплен «конструктив здания», заменены системы отопления, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, проведена опломбировка счетчиков. В «части квартир» заменены стеклопакеты и входные двери. В пятом подъезде завершен косметический ремонт жилых помещений: поклеены обои, уложена новая плитка в санузлах, перестелены напольные покрытия. Жильцы уже получают свои ключи и начинают возвращаться в квартиры.

«В шестом подъезде, где произошел взрыв, работ по понятным причинам было больше, и они тоже завершаются. Предчистовая отделка квартир выполнена, подрядчик приступил к последнему этапу. Темпы соответствуют плановым»,— заключил градоначальник.

Восстановление девятиэтажного здания проводили за счет муниципального бюджета и средств регионального фонда капремонта, который заменил лифты во всем доме, а сейчас обновляет фасад.

Алина Морозова

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Фотогалерея

Детали происшествия — в фотогалерее «Ъ-Черноземье»

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12 марта примерно в 3 часа 30 минут из-за «хлопка газо-воздушной смеси» начался пожар в девятиэтажном доме №88 на улице Хользунова в Воронеже

12 марта примерно в 3 часа 30 минут из-за «хлопка газо-воздушной смеси» начался пожар в девятиэтажном доме №88 на улице Хользунова в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

По данным прокуратуры региона, в результате происшествия обрушились перекрытия между двумя этажами здания, погибли два человека, еще 113 были эвакуированы

По данным прокуратуры региона, в результате происшествия обрушились перекрытия между двумя этажами здания, погибли два человека, еще 113 были эвакуированы

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

В ГУ МЧС по Воронежской области уточнили, что из-за взрыва газо-воздушной смеси обрушились перекрытия между третьим и четвертым этажами на площади порядка 20 кв. м, наблюдалось горение на 120 кв. м

В ГУ МЧС по Воронежской области уточнили, что из-за взрыва газо-воздушной смеси обрушились перекрытия между третьим и четвертым этажами на площади порядка 20 кв. м, наблюдалось горение на 120 кв. м

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Во время эвакуации 27 человек пришлось выводить в масках спасаемого. Погибшие находились в квартирах, в которых произошло обрушение. В 5.13 ведомство ликвидировало открытое горение, началась разборка-проливка пострадавших помещений

Во время эвакуации 27 человек пришлось выводить в масках спасаемого. Погибшие находились в квартирах, в которых произошло обрушение. В 5.13 ведомство ликвидировало открытое горение, началась разборка-проливка пострадавших помещений

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Воронежское управление СКР возбудило уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности двум лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ, до четырех лет лишения свободы) после взрыва газа в многоэтажном доме

Воронежское управление СКР возбудило уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности двум лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ, до четырех лет лишения свободы) после взрыва газа в многоэтажном доме

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

По данным СКР, погибли мужчина 1991 года рождения и женщина 1934 года рождения, проживающие в двух жилых помещениях. Остальные жители дома были эвакуированы. Сейчас продолжается осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, устанавливаются виновные

По данным СКР, погибли мужчина 1991 года рождения и женщина 1934 года рождения, проживающие в двух жилых помещениях. Остальные жители дома были эвакуированы. Сейчас продолжается осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, устанавливаются виновные

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Также планируется оценить действия должностных лиц, ответственных за организацию газоснабжения и техобслуживание в жилых помещениях

Также планируется оценить действия должностных лиц, ответственных за организацию газоснабжения и техобслуживание в жилых помещениях

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что региональные власти намерены «финансово поддержать» пострадавших из-за взрыва газа в доме №88 на улице Хользунова в областном центре. Об этом господин Гусев сообщил в своем Telegram-канале. Точные суммы власти назовут позднее. «По финансовой поддержке. Она обязательно будет. Взяли немного времени просчитать ущерб и изучить категории пострадавших»,— написал господин Гусев

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что региональные власти намерены «финансово поддержать» пострадавших из-за взрыва газа в доме №88 на улице Хользунова в областном центре. Об этом господин Гусев сообщил в своем Telegram-канале. Точные суммы власти назовут позднее. «По финансовой поддержке. Она обязательно будет. Взяли немного времени просчитать ущерб и изучить категории пострадавших»,— написал господин Гусев

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Также губернатор сообщил о планах по восстановлению дома, где пострадал только один подъезд. Работы, по ожиданиям господина Гусева, могут занять около месяца

Также губернатор сообщил о планах по восстановлению дома, где пострадал только один подъезд. Работы, по ожиданиям господина Гусева, могут занять около месяца

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Проектировщики в кратчайшие сроки подготовят техническое решение по восстановлению дома. Подобные многоэтажки мы уже восстанавливали. Работы могут занять около месяца. Но вместе с тем, параллельно ждем экспертного заключения, можно ли вообще приступить к работам. Узнаем об этом оперативно. Ремонт людям оплатим»,— заверил глава региона

«Проектировщики в кратчайшие сроки подготовят техническое решение по восстановлению дома. Подобные многоэтажки мы уже восстанавливали. Работы могут занять около месяца. Но вместе с тем, параллельно ждем экспертного заключения, можно ли вообще приступить к работам. Узнаем об этом оперативно. Ремонт людям оплатим»,— заверил глава региона

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

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12 марта примерно в 3 часа 30 минут из-за «хлопка газо-воздушной смеси» начался пожар в девятиэтажном доме №88 на улице Хользунова в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

По данным прокуратуры региона, в результате происшествия обрушились перекрытия между двумя этажами здания, погибли два человека, еще 113 были эвакуированы

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

В ГУ МЧС по Воронежской области уточнили, что из-за взрыва газо-воздушной смеси обрушились перекрытия между третьим и четвертым этажами на площади порядка 20 кв. м, наблюдалось горение на 120 кв. м

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Во время эвакуации 27 человек пришлось выводить в масках спасаемого. Погибшие находились в квартирах, в которых произошло обрушение. В 5.13 ведомство ликвидировало открытое горение, началась разборка-проливка пострадавших помещений

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Воронежское управление СКР возбудило уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности двум лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ, до четырех лет лишения свободы) после взрыва газа в многоэтажном доме

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

По данным СКР, погибли мужчина 1991 года рождения и женщина 1934 года рождения, проживающие в двух жилых помещениях. Остальные жители дома были эвакуированы. Сейчас продолжается осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, устанавливаются виновные

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Также планируется оценить действия должностных лиц, ответственных за организацию газоснабжения и техобслуживание в жилых помещениях

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что региональные власти намерены «финансово поддержать» пострадавших из-за взрыва газа в доме №88 на улице Хользунова в областном центре. Об этом господин Гусев сообщил в своем Telegram-канале. Точные суммы власти назовут позднее. «По финансовой поддержке. Она обязательно будет. Взяли немного времени просчитать ущерб и изучить категории пострадавших»,— написал господин Гусев

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Также губернатор сообщил о планах по восстановлению дома, где пострадал только один подъезд. Работы, по ожиданиям господина Гусева, могут занять около месяца

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Проектировщики в кратчайшие сроки подготовят техническое решение по восстановлению дома. Подобные многоэтажки мы уже восстанавливали. Работы могут занять около месяца. Но вместе с тем, параллельно ждем экспертного заключения, можно ли вообще приступить к работам. Узнаем об этом оперативно. Ремонт людям оплатим»,— заверил глава региона

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

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