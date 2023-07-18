В Воронеже жильцы пострадавшей от взрыва газа многоэтажки начнут возвращаться домой 1 августа

Жильцы пострадавшего от взрыва газа подъезда многоэтажки на улице Хользунова, 88 в Воронеже начнут возвращаться домой с 1 августа. Об этом сообщил мэр Вадим Кстенин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Воронежа Фото: пресс-служба мэрии Воронежа

Инцидент произошел 12 марта 2022 года примерно в 3:30. Из-за взрыва «газо-воздушной смеси» начался пожар. По данным прокуратуры региона, в результате происшествия обрушились перекрытия между двумя этажами здания, погибли два человека, еще 113 были эвакуированы.

Воронежское управление СКР возбудило уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности двум лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ, до четырех лет лишения свободы). Его расследование взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.

Спустя два дня городские власти получили «предварительное заключение» экспертов, согласно которому шестой подъезд можно было начать восстанавливать. Впоследствии мэрия решила отремонтировать и пятый подъезд, также пострадавший в результате ЧП.

По словам господина Кстенина, за полтора года были восстановлены разрушенные плиты и перекрытия, укреплен «конструктив здания», заменены системы отопления, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, проведена опломбировка счетчиков. В «части квартир» заменены стеклопакеты и входные двери. В пятом подъезде завершен косметический ремонт жилых помещений: поклеены обои, уложена новая плитка в санузлах, перестелены напольные покрытия. Жильцы уже получают свои ключи и начинают возвращаться в квартиры.

«В шестом подъезде, где произошел взрыв, работ по понятным причинам было больше, и они тоже завершаются. Предчистовая отделка квартир выполнена, подрядчик приступил к последнему этапу. Темпы соответствуют плановым»,— заключил градоначальник.

Восстановление девятиэтажного здания проводили за счет муниципального бюджета и средств регионального фонда капремонта, который заменил лифты во всем доме, а сейчас обновляет фасад.

Алина Морозова

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