Бригада врачей детской больницы на обратном пути в Удмуртию оказала помощь пострадавшему в ДТП на территории Татарстана

Реанимационная бригада Республиканской детской клинической больницы из Удмуртии оказали помощь, попавшему в ДТП мужчине на территории Татарстана. Как сообщила в своем телеграм-канале вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук, бригада врачей транспортировала в Москву в один из федеральных центров девочку, находившуюся на аппарате ИВЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эльвира Пинчук, Telegram Фото: Эльвира Пинчук, Telegram

На обратном пути в Удмуртии недалеко от города Мамадыш в Татарстане водитель реанимобиля увидел на дороге мужчину, истекающего кровью. Бригада остановилась, чтобы оказать помощь. По словам врача анестезиолога-реаниматолога РДКБ Евгения Сергеева, мужчину на пару минут до их приезда сбил автомобиль.

«У пострадавшего было обильное кровотечение, рука висела на лоскуте кожи, он находился без сознания, состояние было критическим. Перенесли мужчину в наш автомобиль и приступили к оказанию помощи и стабилизации состояния, чтобы доставить в ближайшую медицинскую организацию»,— рассказал врач.

Бригада РДКБ доставила пострадавшего в Елабужскую центральную районную больницу в 100 км от места происшествия. Сейчас мужчина находится в стабильном состоянии, его прооперировали.

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