Самарский торговый центр вошел в число лучших в России

«Союз торговых центров России» совместно с Arendator awards провели конкурс на номинацию «ТОП-130 лучших торговых центров России». Лидером голосования стал самарский ТРК «Космопорт», сообщили представители союза.

Торговый центр из Самары набрав 43% голосов. За места в списке боролись около 300 торговых комплексов со всей России.

Среднегодовая проходимость «Космопорта» составляет около 21,5 млн человек. В нем числится более 300 арендаторов. ТРК расположен в географическом центре Самары недалеко от станции метро «Спортивная». Его площадь превышает 132 тыс. кв. м

Евгений Чернов