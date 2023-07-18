В СберНПФ назвали финансовую безграмотность причиной отсутствия накоплений у петербуржцев

Более половины петербуржцев (62%) испытывают трудности в накоплении средств из-за недостатка знаний о финансах, свидетельствует опрос, проведенный негосударственным пенсионным фондом Сбербанка. В то же время 38% опрошенных уверены в своих навыках управления личным бюджетом.

Среди тех, кто испытывает трудности, 36% признались, что у них нет навыков накопления, а 22% регулярно совершают импульсивные покупки. Из опрошенных 11% не знают, как устроены пенсионные отчисления, 5% испытывают затруднения в понимании структуры финансовых продуктов, а также опасаются инвестировать, и столько же — забывают оплачивать кредиты в срок.

Несмотря на эти проблемы, 56% респондентов заявили, что они не сталкивались с финансовыми потерями из-за недостатка умений в управлении своим бюджетом. В то же время 44% участников опроса признали — у них был негативный опыт, включая переплату за товары (41%), потерю накоплений (22%), пропуск оплаты коммунальных услуг (20%) и кредитных платежей (13%).

В ответ на вопрос о самой крупной финансовой потере, 40% респондентов назвали сумму в диапазоне от 10 до 50 тысяч рублей, а 9% респондентов сообщили о потерях в размере 100 тысяч рублей и более.

В опросе поучаствовало 1 200 респондентов.

Елизавета Горовая

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте