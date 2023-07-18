В Челябинской области выявили почти 270 природоохранных нарушений

В первом полугодии сотрудники министерства экологии Челябинской области выявили почти 270 нарушений природоохранного законодательства. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

По фактам нарушений было составлено 589 административных дел. По итогам рассмотрения 424 протоколов были наложены штрафы на общую сумму более 10 млн руб.

Всего сотрудники минэкологии провели 415 контрольно-надзорных мероприятий, из них 23 — совместно с прокуратурой. «Также сотрудниками минэкологии региона объявлено более 900 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований природоохранного законодательства, проведено 19 профилактических визитов», – дополняют в ведомстве.

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