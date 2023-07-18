В Казани из-за задымления эвакуировали пассажиров рейсового автобуса

В Казани в связи с задымлением рейсового автобуса №43 из транспортного средства были эвакуированы все пассажиры. Об этом сообщили в ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ

Инцидент произошел сегодня на улице Чуйкова. По данным организации, возгораний в салоне не было, произошел разрыв патрубка охлаждения двигателя, техническая жидкость попала на глушитель, после чего началось парение охлаждающей жидкости. После ЧП все пассажиры покинули салон.

В связи с инцидентом автобус транспортировали в гараж на ремонт, а расписание маршрута изменилось. Теперь пассажирам придется ждать его на 3-4 минуты дольше обычного. Сам же автобус, по данным ассоциации, выработал ресурс, поскольку он работает больше десяти лет и ему требуется замена.

"Ъ-Казань"